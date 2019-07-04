Отец случайно сфотографировал, как его дети купаются с акулами

В городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида (США), отец Дэниэл Уотсон решил запустить дрон, чтобы с высоты сфотографировать своих детей, которые купались. Однако на картинке он заметил, что вблизи плавали акулы.

По словам мужчины, это произошло во время семейного отдыха на местном пляже, пишет Сегодня со ссылкой на BuzzFeed News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда 35-летний американец запустил дрон в воздух, то заметил, что тень в воде приближается к детям. Он сразу попросил жену вывести ребят на берег.

"Дома Дэниэл рассмотрел фото подробнее и увидел, что на изображение действительно попала акула. Примечательно, что через неделю на этом же пляже подводный хищник напал на молодого серфера. 18-летний парень катался на доске, когда акула внезапно укусила его за ногу. Нападение произошло в том же районе, где с семьей отдыхал Уотсон ", – говорится в сообщении.

Дети в море с акулами facebook.com/DanwatsonLC

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