"Отдаю 80% прибыли ученикам": лучший преподаватель мира растрогал историей жизни

В марте 2019 года 37-летний преподаватель из Кении Питер Табичи выиграл "учительский Оскар" Global Teacher Prize – премию в один миллион долларов.

Как рассказал учитель в интервью "НВ", его растила семья педагогов. Отец – учитель младших классов, три дяди и четыре кузены тоже посвятили себя школе. Мать умерла, когда ему было всего одиннадцать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я стал свидетелем невероятной преданности моей семьи обществу – как в рабочее время, так и во внеурочное. Глядя на родственников, я понимал: учитель – не самый ли ценный человек в обществе. Его влияние не ограничивается стенами класса, а его роль – вдохновлять юные умы, чтобы они могли принять любые вызовы, готовит для них жизни ", – рассказал Табичи.

По собственному желанию учитель перешел из частной школы в обычную. Средняя школа в поселке Пвани плохо оснащенна. В заведении только один компьютер, который делят администрация и педагогический коллектив. Около 95% учеников – выходцы из очень бедных семей, у которых нет доступа даже к чистой воде.

Обладатель премии Global Teacher Prize 2019 Питер Табичи Peter Tabichi

"Многие из них хорошо знают, что означает не доедать. Им часто приходится рассчитывать только на ту пищу, что может дать школьная администрация: овсянку на завтрак и смесь вареного гороха и кукурузы на обед", – добавил учитель.

Питер Табичи 80% своей прибыли отдает школе, чтобы поддержать как можно больше учеников. Для этого он организовал в школе Клуб воспитания талантов и активно развивает Научный клуб. Это мотивирует детей, укрепляет их веру в свои силы.

Ученики Табичи не только из разных племен, они исповедуют разные веры и конфессии: ислам, католицизм, адвентизм. Вместе со школьной администрацией он запустил Клуб мира –проект, который поможет вырастить настоящих граждан мира: независимых, вдумчивых, таких, что уважают других и понимают ценность сотрудничества с окружающими.

В программе встреч представителей всех религиозных групп выделено одинаковое время для молитвы или богослужения. Члены клуба вместе обсуждают различные темы: влияние человека на климат, насилие, как противостоять этому в школе и в обществе.

Обладатель премии Global Teacher Prize 2019 Питер Табичи Peter Tabichi

Миллион, который учитель получил после победы на конкурсе, он собирается инвестировать в местную общину и школу. Обеспечить оборудованием учебное заведение и клубы, о которых шла речь. Также учитель планирует создать программу для поддержки малообеспеченных учеников.

"Украинским учителям я бы сказал: делитесь своим пристрастием с коллегами, поддерживайте друг друга, чтобы достичь наилучших результатов для своих учеников. Вы обладаете огромной властью и ответственностью, вы остаетесь образцом для подражания, даже когда покидаете пределы класса", – посоветовал Табичи.

Принять участие (если вы учитель) или номинировать преподавателя на премию Global Teacher Prize Ukraine до 1 августа можно по ссылке.

Обладатель премии Global Teacher Prize 2019 Питер Табичи Peter Tabichi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как молодому учителю выжить в школе.

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