От секса до брака СПИД, герпес и страдания: новый предмет в школах Украины вызвал скандал

В прошлом году в 130 школах Украины начали факультативно преподавать курс "Основы семьи", однако некоторые родители призвали его отменить, поскольку он содержит сексизм и дискриминацию.

"ВВС News Украина" ознакомилась с учебниками указанного предмета и привела несколько основных тезисов.

"Храм Украины-матери". Авторы призывают подростков подумать, как найти достойного партнера и как самому стать достойным партнером, используя в то же время достаточно специфические утверждения.

Курс "Основы семьи" ВВС News Украина

Так, в разделе, посвященном семьи, говорится, что "высокоорганизованная, национально сознательная украинская семья – это духовный храм Украины-матери". Ученикам рассказывают о высоком уровне разводов в Украине и предлагают подумать, что было не так в семейной жизни украинцев.

Ни слова о презервативах. Детям рассказывают, что отцовство должно быть ответственным, а детей надо планировать. Однако больше всего внимания уделяется так называемому "методу распознавания плодовитости".

В общем о контрацепции в курсе "Основы семьи" говорится немного. Сказано, что она "противозачаточное или абортивное действие". О презервативах вообще не сказано ни слова. При этом авторы утверждают, что "благодаря контрацепции сексуальность становится товаром".

Скриншот учебника ВВС

Скриншот учебника ВВС

Сексуальное молчание. Женатым людям в учебниках советуют учиться практике "сексуального молчания". Авторы рассказывают о моментах в жизни, когда от секса надо временно отказаться, так как "умение ждать является весомым элементом человеческой зрелости".

"Супруги должны определяться вместе относительно неприемлемости "культа спонтанности" и научиться сексуальной молчанию", – говорится в разделе, посвященном биоэтике.

Скриншот учебника ВВС

Герпес после секса. Особое внимание авторы уделили утверждениям, что до брака стоит воздержаться от секса.

"Если парень и девушка вступают в интимные отношения, то за этим почти всегда наступает разрыв отношений. Здесь даже не нужно опираться на какие-то научные исследования", – говорится в учебнике.

Ученикам рассказывают, что, секс "за пределами супругов" – это риск получить ВИЧ и генитальный герпес.

Браки до 30 и по трое детей. В книге рассматриваются основы церковного брака. "Свидетельствуют о высоком уровне морали нашего общества", по мнению авторов, снижение количества разводов и браков без регистрации, а также "традиция заключения браков до 30 лет" и увеличение количества детей в каждой семье до трех.

Скриншот учебника ВВС

Кроме того, авторы учебников называют грехом и убийством аборты, призывают не спешить с женитьбой, а также затрагивают темы домашнего насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, нашелся ответ на вопрос, можно ли родителям ходить дома голыми перед детьми. Появилась мысль, что созерцание обнаженных родителей помогает детям больше узнать о человеческом теле.

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