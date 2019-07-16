Оскорблял и угрожал школьнице: китайского учителя наказали за буллинг

Учителю одной из школ провинции Шэньси, что в Китае, запретили преподавать из-за того, что он оскорблял ученицу, которая отставала в учебе, и пригрозил с ней расправиться.

Педагог по фамилии Ван хотел выгнать девочку за плохую успеваемость и даже приказывал не ходить в школу, пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

"Пока был его урок, он меня оскорблял. Проклинал меня по шесть-девять раз за занятие. Да, я плохо учусь, но и он не может вести себя так", – отметила 13-летняя потерпевшая.

Родители разговаривали с учителем, однако ситуация не изменилась. В результе девочка начала записывать высказывания преподавателя.

"Я брошу тебя на землю, убью прямо в классе, если ты вернешься в следующем семестре", – заявил Ван в одной из записей.

Мужчина отрицал оскорбления, но признался, что иногда использовал неуместные высказывания. А некоторые коллеги выступили в защиту учителя.

В результате начатого расследования, 14 июля стало известно, что Ван получил выговор и был лишен лицензии на преподавание. Кроме того, девочке предложили помощь и возможность изменить класс или школу.

буллинг today.ua

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