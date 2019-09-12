"Опоздал — стой на улице!" В Мариуполе ректор вуза ввел строгое нововведения

Ректор Приазовского государственного технического университета Вячеслав Волошин запустил эксперимент и временно ограничил допуск в корпус вуза для студентов и преподавателей, которые опаздывают.

Двери университета после 8:30 закрываются и открываются только в 9:00. На такое нововведение уже подают жалобы студенты, пишет MRPL.CITY (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Опоздал на пару минут – стой на улице. Хотя некоторые студенты обходят ограничения – перелезают через забор, чтобы не пропустить лекцию. Объективных причин такого решения студентам так и не предоставили, поэтому о них можно только догадываться", – говорится в сообщении.

Ректор ПГТУ подчеркнул, что администрация относится строго к опозданиям не только студентов, но и работников: в течение трех дней уже двое получили выговор за то, что вовремя не пришли на работу.

"Студенты во время учебного процесса бродят по коридорам, открывают двери аудитории, мешают ребятам, которые пришли на пары вовремя, мешают преподавателям. Это называется трудовая дисциплина, и ее необходимо поддерживать. Порядок должен быть", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео.

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