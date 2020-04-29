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Учительница онлайн-школы надела на голову кастрюлю, рассказывая о Майдане: момент попал на видео

1.3т
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На уроке истории для украинских пятиклассников учительница проекта "Всеукраинская школа-онлайн" надела на голову кастрюлю, рассказывая о событиях Революции Достоинства.

Видео с таким эпизодом появилось на официальном YouTube-канале Министерства образования и науки Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учительница надела на голову кастрюлю во время урока про Майдан

Учительница надела на голову кастрюлю во время урока про Майдан

Скриншот видео

В частности, педагог водрузила емкость себе на голову, заявив, что подобная посуда якобы стала одним из главных символов Евромайдана.

"Кто бы мог подумать, что обычная кухонная утварь станет символом сопротивления и непокорности. Вряд ли такая защита могла защитить от резиновой пули или дубинки. Но народ показал твердость духа и непреклонность в своем решении идти до конца", – сказала учительница.

Учительница назвала кастрюли главным символом Майдана

Учительница назвала кастрюли главным символом Майдана

Скриншот видео

Учительница назвала кастрюли главным символом Майдана

Учительница назвала кастрюли главным символом Майдана

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Евромайдан
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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