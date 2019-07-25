"Он нас подставляет!" На Херсонщине власти выступили против директора школы

Мэр Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Коваленко предложил уволить директора школы №5, расположенной в Таврийску, Виктора Нестеровича из-за невыполненных ремонтных работ в учреждении.

Как пишет Новый день, соответствующее заявление мэр озвучил на заседании исполнительного комитета горсовета. Как сообщил первый заместитель городского головы Леонид Чурсинов, уровень подготовки учебных заведений к зиме составляет около 40%. Недостаточный темп выполнения работ и в школы №5.

"Еще в декабре прошлого года для ремонтных работ школе были выделены бюджетные средства. Но до сих пор там ничего не сделано", – добавил заместитель городского головы Олег Тарабака.

Это вызвало возмущение у мэра и он дал приказ начальницы отдела образования горсовета Лилии Микитенко или уволить директора школы, или контролировать его работу.

"Этот директор нас постоянно подставляет. Он уникальный человек. Мне кажется, что он сознательно так делает. Ему как директору школы не нужно вообще ничего", – отметил Коваленко.

Однако до прямых указаний увольнения на заседании исполкома не дошло. Отмечается, что действительно в декабре 2018 года заведению выделили 120 тысяч грн на ремонт кровли. Однако этой суммы на проведение работ не хватало, ведь по смете необходимо около 300 тысяч грн.

"Если бы Новокаховский горсовет выделил достаточно средств, все было бы сделано значительно быстрее. Но сейчас работы там идут, вопрос к директору школы №5 сняты", – подчеркнул мэр Таврийска Николай Ризака.

Новокаховская школа №5 Новый день

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