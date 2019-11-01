"Охранник прошел мимо": в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста. Видео

В Новосибирске (Россия) четвероклассник одной из школ избил одноклассника из-за его низкого роста.

Конфликт школьников попал на видео. На кадрах видно, как мальчик лежит на земле, его бьет другой школьник, а потерпевший плачет, пишет "Комсомольская правда-Новосибирск" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мать мальчика Анастасия рассказала, что ее сын – новичок в классе и самый низкий, из-за чего его иногда травили девушки. После избиения ребенок попал в травмпункт, у него разбитое лицо. В свою очередь, школьник рассказал, что, когда его били, охранник выносил мусор, но не вмешался и не остановил драку.

"Классная руководительница заявила, что потерпевший – очень зажигательный ребенок и реагирует на резкие высказывания со стороны детей. Школьник, что его избил, на вид спокойный, но постоянно бьется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту областной Следственный комитет начал проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница детсада избила ребенка.

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