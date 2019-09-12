"Одесса – это Россия!" Украинского учителя уволили за сепаратизм

Учителя трудового обучения Граденицкой школы (Одесская область) уволили за то, что он в запрещенной социальной сети высказывался в поддержку России.

Об этом на Facebook-странице сообщил общественный активист Демьян Ганул. По его словам, педагог Николай Ласица не смог объяснить, для чего он это делал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Учитель в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с главаря "ДНР" Захарченко и заканчивая тем, что Одесса – это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты. Учителя уволили из школы, ведь недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работала в сфере образования", – добавил Ганул.

В свое оправдание Ласица отметил на видео, которое обнародовал активист, что он поддерживает Украину.

"Я ничему этому плохому детей не учу", – отметил учитель-сепаратист.

В комментариях пользователи сети засудили учителя. Они считают, что таких людям не место в Украине.

Комментарии под постом

Комментарии под постом

Сообщения учителя в запрещенной соцсети Facebook Демьян Ганул

Сообщения учителя в запрещенной соцсети Facebook Демьян Ганул

Сообщения учителя в запрещенной соцсети Facebook Демьян Ганул

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в черниговской школе учительницу уволили за сорванный урок.

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