Обязательные четыре теста ВНО: для выпускников украинских школ готовят нововведения

В 2021 году выпускники школ будут сдавать четыре обязательных государственных итоговых аттестаций: украинский язык, математику, историю Украины или иностранный и четвертый предмет по выбору.

Об этом рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. По его словам, тесты по украинскому языку и литературе на ВНО будут двухуровневыми, пишет Укринформ.

"По украинскому языку двухуровневость будет в первую очередь касаться выпускников, получающих полное среднее образование на языке, который не относится к славянской группе и им будет предложен тест уровня стандарта. По математике будут включены в тест задания уровня стандарт и профильного уровня. В зависимости от того, какую нагрузку ребенок имел в школе, той сложности тест и будет предложен в 2021 году", – сообщил Бойко.

Отмечается, что в течение 2020-2021 года УЦОКО разработает инструменты оценивания двухуровневых тестов.

ВНО Трибуна.Сумы

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен график проведения ВНО-2020 по всем предметам.

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