Объявлены топ-10 лучших учителей Украины: кто они

Объявлены имена десяти финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine, претендующих на главный приз – 250 000 гривен и поездку на образовательный форум Global Education and Skills Forum в город Дубай в марте 2020 года.

Премию также называют "Нобелевской премией для учителей", пишет Освіторія.

В десятку лучших учителей Украины вошли (список педагогов подается в алфавитном порядке):

Елена Гальвицкая – учительница начальных классов, ООШ I-III ступеней № 24 им. М. Конопницкой, г. Львов. Она преподает уже 27 лет, еще с начала девяностых сдвигала парты, чтобы дети сидели лицом друг к другу. Дважды в месяц ее класс ходит на экскурсии – и не только в музеи, но и на рынок, на производства, в лес.

Наталья Гутарук – учительница английского языка из Запорожской специализированной школы-интерната II-III степеней "Січовий колегіум" ЗОС, г. Запорожье. 3 года подряд Гутарук активно сотрудничает с учителями из Украины и Европы на платформе eTwinning. Ее ученики – участники более 34 проектов, один из которых даже продлевает жизнь как проект КА-229 в программе Эразмус+.

Наталья Гутарук eTwinning Plus

Наталья Кидалова – учительница английского языка, украинского языка и литературы, Мелитопольская специализированная школа I-III ступеней № 23 г. Мелитополь, Запорожская область. Она сочетает учительство с координацией работы Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ "Демократическая школа".

Оксана Мироняк – учительница английского языка, Ахтырская ООШ I-III ступеней № 1, г.. Ахтырка, Сумская область. Ее ученики имеют высокие знания и достижения: составляют международные тестирования IELTS на уровень С2, побеждают во Всеукраинских и Международных олимпиадах и конкурсах, участвуют в международных программах и проектах при поддержке ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Совета Европы, Правительства США и др.

Наталья Пашковская – учительница географии и экономики, Каховский учебно-воспитательный комплекс "Гимназия – специализированная школа I ступени с углубленным изучением иностранных языков", г. Каховка, Херсонская область. Она неоднократно презентовала свой опыт с тем "Мобильные технологии передачи знаний", "Интердисциплинарный подход в преподавании школьной географии" и "Учебная мотивация учащихся: учебно-дидактический аспект" на городских научно-практических конференциях и семинарах. Учительница поддерживает тех педагогов, которые составляют ВНО, и выступает "за" сертификацию.

Сергей Петрович – классный руководитель, учитель технологии и информатики, Общеобразовательная школа I-III ступеней №16 (также работает в Винницком колледже НУПТ), г. Винница. В течение 10 лет он был человеком с нарушениями слуха, но не отчаялся и продолжал работать учителем. Петрович с коллегой придумали и реализовали собственноручно "СМАРТ-кабинет физики" в колледже. Идея заключается в том, чтобы встроить различные датчики в стены кабинета, а показатели этих датчиков студенты могут использовать во время выполнения лабораторных работ по физике.

Сергей Петрович 20 минут

Татьяна Рудас – учительница экономики, предмета Человек и мир, музыкального искусства, основы здоровья, Мариупольская специальная общеобразовательная школа-интернат № 37, г. Мариуполь, Донецкая область. Педагог работала учителем-дефектологом в школе-интернате для детей с особыми образовательными потребностями. Большинство детей в ее школе были из семей в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому она нашла свой подход, который назвала "терапия любовью". За несколько лет дети с "тяжелого" класса стали сплоченным коллективом.

Олег Слушный – учитель информатики, Общеобразовательная школа I-III ступеней № 20 г. Винница. Он является руководителем Школы компьютерной грамотности учителей, проводит мастер-классы и тренинговые занятия для учителей по темам "Смешанное обучение", "Образовательная мнемотехника", "Современные тенденции в работе классного руководителя\ воспитателя", "Образовательные технологии в арсенале современного учителя", "Компьютерно ориентированная среда обучения".

Олег Благоприятный ЧИСТО тренинговый центр

Людмила Таболина – классный руководитель, учительница украинского языка и литературы, Харьковская специализированная школа I-III ступеней № 73, г. Харьков. Таболина вместе с учениками активно реализовывают проектную деятельность – сотрудничество не ограничивается Ассоциацией школьных евроклубов их района, а выходит далеко за границы Украины.

Майя Тутаева – учительница математики, Хмелевское УВО, село Хмелевое, Кировоградский район, Кировоградская область. Тутаева разработала системы уроков и методические материалы по преподаванию математики, используя современные подходы, в том числе ИКТ. По ее инициативе в Хмелевском УВО работают над многими социально важными проектами, такими как "Гражданин/ка мира", "Стратегическое видение школы, учителя и выпускника всеми участниками учебного процесса", а также создана группа учеников, которые планируют стать учителями в будущем и активно приобщаются к учебным и административных процессам в школе.

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