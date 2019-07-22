Обучение в вузах Украины резко подорожает: сколько будут платить студенты

В Украине в 2020 году на популярные специальности в высших учебных заведениях возрастет стоимость обучения. В некоторых вузах цена увеличится не более чем на 10-25%, а в других – на 30-40%.

Как сообщила УНН пресс-служба Министерства образования и науки, университетам установят предел, ниже которого они не смогут опустить цену на контракт.

"Сейчас проект постановления Кабинета министров Украины "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости" проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься правительством. Каждое учреждение высшего образования ежегодно получает финансирование на подготовку студентов за средства государственного бюджета. От этого рассчитывается усредненный показатель для вуза для подготовки одного студента", – говорится в сообщении.

Стоимость обучения в вузах взгляд

Поэтому определяется, что минимальная цена в 2020 году должна составить 60%, в 2021 году – 70%, в 2022 году – 80% от средней стоимости подготовки одного студента за счет государственного бюджета.

Так, решение будет распространенным на 31 из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда, а именно:

"Филология";

"Экономика";

"Политология";

"Психология";

"Социология";

"Журналистика";

"Менеджмент";

"Маркетинг";

"Учет и налогообложение";

"Право";

"Международные отношения";

"Медицина";

"Ветеринария" и другие.

В таких заведениях как Киевский национальный университет Т.Г. Шевченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный авиационный университет, Одесская юридическая академия, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича и других стоимость обучения контрактного студента – выше минимальной определенной порядком. Поэтому в этих вузах, в случае введения принципа, цена увеличится не более чем на 10-25% от текущей стоимости.

Например, в Одесской национальной академии пищевых технологий, Национальном университете "Львовская политехника" и других на отдельные определенные специальности стоимость обучения вырастет на 30-40%. Разница в стоимости обучения за средства госбюджета и физических/юридических лиц в учреждениях является существенной.

"Важно, что минимальная стоимость обучения не может превышать три среднемесячные заработные платы в регионе, где находится учреждение высшего образования", – говорится в сообщении.

Обучение в вузах Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, названо популярные специальности среди абитуриентов в 2019 году.

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