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"Обречены!" Сельским школам в Украине предрекли неутешительное будущее

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Сельские школы в Украине обречены на исчезновение, потому что никто не прилагает усилий, чтобы вдохнуть в малокомплектные учебные заведения вторую жизнь.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. По его словам, есть люди, которые готовы предложить проекты спасения сельской школы. Нужны лишь политическая воля, поддержка и желание, пишет OBOZREVATEL.

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"Десятки лет все смотрели на упадок сельского образования и ничего не делали. Чем учебный план малокомплектной школы отличается от учебного плана полнокомплектной? Ничем. Государство, утверждая типовые учебные планы, отказалось учитывать специфику функционирования сельских школ", – подчеркнул Ликарчук.

Сельским школам в Украине предрекли неутешительное будущее

Сельским школам в Украине предрекли неутешительное будущее

Украинская правда. Жизнь

По его мнению, результаты ВНО не должны становиться поводом для утверждения о низком качестве образования в сельской школе. Ученики городских школ более подготовлены из-за лучшего доступа к репетиторству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Анна Новосад предложила закрыть малокомплектные школы и поднять зарплаты учителям.

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Тема
Школа
Персона
Игорь Ликарчук
Место
Украина
Тег
школа
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