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Образовательный эксперт рассказал нюансы поступления в вуз за рубежом

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Основатель первой в Украине частной школы – лицея "Гранд" Владимир Спиваковский отметил, что лучшие вузы мира не требуют сдачи экзаменов в выпускных классах или при поступлении.

Как рассказал образовательный эксперт в программе "Образовательные войны" на 24 канале, каждый университет имеет различные требования к абитуриентам. Однако систем, подобных ВНО, не существует, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Чаще всего полгода до вступления ученик направляет свои оценки, рекомендации и мотивационные письма в несколько вузов. После этого руководство учебного заведения начинает переписку с будущим студентом.

"Этот подход является более человечным. То есть, выпускников не ставят в условия суицидального стресса, когда ученик думает, не сдав экзамен, жизнь закончится", – отметил Спиваковский.

Образовательный эксперт рассказал нюансы вступления за рубежом

Образовательный эксперт рассказал нюансы вступления за рубежом

Etcetera Media

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Обучение Интересно школьникам
Персона
Владимир Спиваковский
Теги
университет образование
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