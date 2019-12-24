Образовательный эксперт рассказал нюансы поступления в вуз за рубежом

Основатель первой в Украине частной школы – лицея "Гранд" Владимир Спиваковский отметил, что лучшие вузы мира не требуют сдачи экзаменов в выпускных классах или при поступлении.

Как рассказал образовательный эксперт в программе "Образовательные войны" на 24 канале, каждый университет имеет различные требования к абитуриентам. Однако систем, подобных ВНО, не существует, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Чаще всего полгода до вступления ученик направляет свои оценки, рекомендации и мотивационные письма в несколько вузов. После этого руководство учебного заведения начинает переписку с будущим студентом.

"Этот подход является более человечным. То есть, выпускников не ставят в условия суицидального стресса, когда ученик думает, не сдав экзамен, жизнь закончится", – отметил Спиваковский.

Образовательный эксперт рассказал нюансы вступления за рубежом Etcetera Media

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!