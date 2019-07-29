Образовательная реформа: Разумков озвучил планы команды Зеленского

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков сообщил, что на образование ждет продолжения реформы. Однако, когда это произойдет, – пока вопрос.

Об этом Разумков рассказал в программе "Право на владу" в эфире телеканала "1+1", пишет ТСН.

"Образование в Украине должно быть конкурентным, должны быть условия как для государственного, так и для частного образования. Госзаказ для поступления в вуз должен быть, но в разумных пределах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс новой украинской школы нужно было начинать раньше.

Предвыборной программой команды Зеленского также предполагается обновить образовательную и научную инфраструктуру, ввести базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат и оптимизировать сеть высших учебных заведений.

А между государственными и частными учебными заведениями планируют ввести равноправие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду Украины проходят шесть "Слуг народа" без высшего образования.

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