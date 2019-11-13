Обманули! Житомирский университет остался без помещения

Житомирскому высшему учебному заведению "Открытый международный университет развития человека "Украина" не продлили договор аренды помещения, из-за чего более 300 студентов могут не закончить обучение.

Здание находится в собственности школы №33. Однако университет арендует его с 2004 года. Теперь помещение хотят использовать для предоставления образовательных услуг детям Житомирской ОТГ, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Житомир.info.

"Сообщаем о намерениях не продлевать в дальнейшем договор аренды недвижимого имущества на нежилые помещения", – говорится в письме исполнительного комитета Житомирского городского совета, который прислали университету "Украина".

Письмо, которое прислал исполком Житомир.info

Представители университета таким решением возмущены и говорят, что выполнили все требования, чтобы продлить договор аренды. А местные чиновники даже не аргументировали свое решение.

"12 сентября мы получили письмо от КП "Регулирование арендных отношений" Житомирского горсовета, в котором указано, что в декабре 2019 года истекает срок аренды. За два месяца до окончания срока мы должны подать заявление, чтобы заключить новый договор. 11 октября 2019 года мы подали заявку с просьбой продлить аренду. Потом они выдвинули требования, которые мы выполнили в полной мере. И мы получили письмо, что договор аренды нам не продлили", – рассказала старший преподаватель университета Анна Артеменко.

Представители университета намерены продолжать арендовать помещение и готовят обращения в различные организации.

"Мы сейчас просим помощи у общественных организаций, с которыми мы сотрудничаем. У нас еще учатся студенты-участники боевых действий. Обращаемся в разные организации, будем писать петицию", – добавила Артеменко.

Университет "Украина" vmurol.zt.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ректора Днепровского университета обвинили в заработке на студентах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram