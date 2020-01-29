Обещал шоколадку и сок: в Киеве пытались похитить ребенка из школы

В жилом массиве Русановка города Киева неизвестный пытался похитить ученика первого класса с территории школы №330.

Как рассказала мать дочери, которую пытались похитить, в Facebook-группе "NEW Русановка", инцидент произошел 24 января, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Неизвестный парень предложил первоклассникам, которые гуляли во дворе школы, пойти с ним и пообещал купить шоколадку и сок.

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"Дети сказали, что они знают, что так похищают детей, и они никуда не пойдут. Я предложила ребенку в следующий раз подойти к учительнице и все рассказать. Ведь может кто-то из других детей согласиться и выйти из школы", – написала жительница Киева.

В сети посоветовали родителям проговорить такие ситуации с детьми, чтобы они не стали жертвами злоумышленников. Им нужно объяснить, что с незнакомыми людьми разговаривать нельзя.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине бывший зек пытался похитить девочку из школы.

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