Обещал шоколадку и сок: в Киеве пытались похитить ребенка из школы

В жилом массиве Русановка города Киева неизвестный пытался похитить ученика первого класса с территории школы №330.
Как рассказала мать дочери, которую пытались похитить, в Facebook-группе "NEW Русановка", инцидент произошел 24 января, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
Неизвестный парень предложил первоклассникам, которые гуляли во дворе школы, пойти с ним и пообещал купить шоколадку и сок.
"Дети сказали, что они знают, что так похищают детей, и они никуда не пойдут. Я предложила ребенку в следующий раз подойти к учительнице и все рассказать. Ведь может кто-то из других детей согласиться и выйти из школы", – написала жительница Киева.
В сети посоветовали родителям проговорить такие ситуации с детьми, чтобы они не стали жертвами злоумышленников. Им нужно объяснить, что с незнакомыми людьми разговаривать нельзя.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине бывший зек пытался похитить девочку из школы.
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