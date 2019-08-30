Новосад рассказала о первых планах на должности министра образования Украины

Новая руководительница Министерства образования и науки Анна Новосад планирует в течение первых двух недель на должности министра заниматься подготовкой законопроекта о среднем образовании и сформировать команду.

Новый состав Кабинета министров Украины Верховная Рада утвердила на заседании 29 августа. Как написала Новосад на Facebook-странице, она не ожидала такого назначения.

"Уходя из МОН в парламент, я честно говоря, не думала, что так быстро вернусь обратно. Благодарная парламенту, президенту и премьеру за аванс доверия. Это именно аванс. Выводы только по действиям и результатам", – отметила новый министр.

По ее словам, самыми неотложными задачами первых двух недель, кроме формирования команды, являются работа со сложным проектом Госбюджета на 2020 год и подготовка проекта Закона Украины "О среднем образовании".

"Новая украинская школа продолжит быть приоритетом и этого правительства. Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние 2 года делали изменения в школе возможными. Радуюсь, что уже сегодня смогу встретиться с Лилией Гриневич и цивилизованно перенять дела", – добавила Новосад.

Анна Новосад Политрада

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, опубликовано досье нового министра образования Украины Анну Новосад.

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