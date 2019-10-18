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Новосад назвала главное разочарование студентов-первокурсников

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Министр образования Анна Новосад сообщила, что 20% украинских студентов первого курса считают, что они ошиблись с выбором будущей специальности.

Соответствующее исследование провело Министерство образования и науки. По словам министра, чтобы предотвратить неутешительную статистику, необходимо провести реформу старшей профильной школы, пишет Радіо НВ.

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"Внедрение старшей профильной школы 10-12 класса – это очень важная часть Новой украинской школы. Для этого нам необходимо создать сеть так называемых академических лицеев. По нашим подсчетам, нужно более 1500 таких новых учебных заведений", – добавила Новосад.

Реформа предусматривает возможность профильного обучения в старших классах, самостоятельного выбора образовательной траектории и учебных предметов школьниками.

Новосад назвала главное разочарование студентов-первокурсников

Новосад назвала главное разочарование студентов-первокурсников

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад предложила закрыть школы и поднять зарплаты учителям.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
образование Министерство образования Украины
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