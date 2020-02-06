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Новое правописание и обязательная математика: стали известны детали нововведений на ВНО-2020

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В тестах по украинскому языку и литературе на ВНО-2020 не будут проверять нормы нового украинского правописания, а математика для выпускников школ станет обязательной с 2021 года.

Напомним, регистрация началась 3 февраля и продлится до 24 марта 2020 года. Основную сессию ВНО проведут с 21 мая по 15 июня. Особых изменений на тестировании в 2020 году для учеников 11-х классов и профтехов не предвидится, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Следует отметить, что новую редакцию Украинского правописания внедрят не раньше 2025 года. Однако не будет ошибкой, если во время выполнения творческого задания по украинскому языку участник тестирования будет использовать новое правописание.

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А с 2021 года обязательное ВНО по математике будет разделено на два уровня. Первый – для тех, кто поступает на физико-математические специальности. А второй – для поступающих на специальности, где математика не важна для поступления. То есть они будут сдавать математику на базовом уровне.

Как и в прошлые года, учащиеся 11-х классов и выпускники профтехов обязательно должны сдавать три предмета: украинский язык и литературу, математику или историю Украины (период ХХ – начало XXI века) и еще один предмет на выбор. Выпускников прошлых лет, которые будут писать тесты в 2020 году, это не касается.

Стали известны детали нововведений на ВНО-2020

Стали известны детали нововведений на ВНО-2020

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ВНО по математике назвали проявлением коммунизма.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование ВНО школа
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Mega Death
Mega Death
Чем больше путаницы в правописании будет, тем глупее будут дети)) В принципе, для xoxлов образование нужно лишь на начальном уровне. Для выращивателей распса и мойщиков европейских жёп достаточно лишь научиться писать ( можно и с ошибками) и считать))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Mega Death, да что там учить то? В рагулячем языке всего два правила: 1) Берем любое русское слово, делаем максимально возможное количество ошибок, добавляем еще две - получается мова. 2) Слово "сало" всегда пишется с заглавной буквы.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Скоро основным сдаваемым и преподаваемым предметом станут cкачки с завыванием щенесдохлы
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