Общественный деятель и детская писательница Лариса Ницой жестко раскритиковала подачу материала онлайн-урока для 11 класса на тему "Интимная и гражданская лирика Лины Костенко".
В частности, заявила, что даже во времена СССР патриотизма было больше, поэтому с Украиной "толку не будет через такое образование", которая есть сейчас. Мыслями она поделилась на своей странице в Facebook, где ее пост собрал более 800 лайков и больше сотни комментариев с поддержкой.
"Картинка урока – вау! Натюнингованная Новопечерская школа. Технические навороты, все такое. Молодая учительница – супер! Улыбающаяся. Симпатичная. Наученная. Слова от зубов отскакивают. Пультик в руках. Все такое модное, современное, европейское. А смысл? Смысл где?" – поинтересовалась Ницой.
Лариса Ницой
Общественный деятель заявила, что на самом деле урок был ни о чем. Кроме этого, из увиденного она сделала вывод, что украинское образование не дает ничего для гражданского становления детей.
"Ноль для патриотических чувств к своей стране и нашей истории, космополитизм полный", – считает Ницой.
В то же время заверила, что не выражает претензий к учительнице, которая проводила онлайн-урок. Она попросила ее не "травить", ведь та все сделала, как написано в программе.
Фрагмент из онлайн-урока "Интимная и гражданская лирика Лины Костенко"
Скриншот с видео
"Хотите знать, как исчезает Украина? Так исчезает. Незаметно. Через воспитание просто людей. Не украинцев. Даже такие гениальные произведения, как "Маруся Чурай" так слизать – это еще надо уметь. Очередная образовательная диверсия. Это я все об образовании, не об учительнице... Она молоденькая и талантливая – ее так научили. И это страшно. А сколько в украинском образовании еще диверсий против Украины", – пишет общественный деятель.
По ее убеждению, Министерство образования и науки, которое "слизывает" патриотические произведения, нужно разгонять, а программу преподавания – переделывать.
"Сплошная гниль и трусость. При совке было больше патриотизма в программе, чем сейчас", – констатировала Ницой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети поднялась волна возмущения из-за появления в телевизионном онлайн-уроке химии для школьников народного депутата от "Слуги народа", бывшего шоумена Александра Скичко.
Напомним, что онлайн-уроки для украинских школьников уже успели снискать себе скандальную славу из-за постоянных грубых ошибок в них.
Так, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.
А учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии.
Кроме того, учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.
На уроке для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом".
На еще одном уроке истории учительница назвала Ливонскую войну 1558-1583 годов Ливанской, а Московское царство – Россией, которой тогда не существовало.
Оказалось, что видеоуроки для украинских школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа-онлайн" производят сотрудники отечественных ТВ-медиа и продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и Patriot.
На уроке истории для украинских пятиклассников учительница проекта "Всеукраинская школа-онлайн" надела на голову кастрюлю, рассказывая о событиях Революции Достоинства.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "МояШкола" на OBOZREVATEL.