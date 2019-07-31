Нету вакцинации от кори – не студенты: в вузах Тернополя подготовили нововведения

Тернопольские высшие учебные заведения будут проверять у студентов справки на прививку от кори.

Как пишет TernopilTravel, такое нововведение подготовили по рекомендации медиков. С началом учебного года в городе ожидают новую вспышку кори.

Заместитель начальника городского отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения по лечебной работе Ольга Ярмоленко предупредила о необходимости таких справок у всех студентов, особенно если они планируют проживать в общежитии.

"Принято дополнительное решение обратиться к руководителям высших учебных заведений, чтобы студенты, которые изъявили желание учиться в наших высших учебных заведениях, в том числе иностранные студенты, имели справки о проведении прививки", – отметила Ярмоленко.

Если в студентов нет прививок, он может сделать их в коммунальном учреждении Тернополя "Центр первичной медико-санитарной помощи".

Кир ТВА

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия приняла закон об обязательных прививках от кори для детей.

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