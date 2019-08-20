Неожиданные вещи, которые понадобятся в общежитии

Совсем скоро начнется учеба, а это значит, что студенты, поступившие в вузы далеко от дома, поселяться в общежития. Многие задаются вопросом, что же взять с собой такого, что сделает комнату комфортным местом для жизни. Это невыполнимая задача: положить все вещи своей жизни в несколько чемоданов, потому что, как знает любой, кто когда-либо раньше собирал вещи, вы всегда что-то забудете.

Mybaggage собрал маленький список важных вещей, которые нужно взять с собой, тогда вы ничего не забудете.

1. Нарядный костюм

Ну это же студенческая жизнь! С дискотеками, праздниками и официальными мероприятиями. Как же здесь без нарядного костюма на любой случай жизни?

Обязательно подготовьте себе пару красивых нарядов, чтобы с гордо поднятой головой ходить на любое событие.

2. Открывалка для бутылок и штопор

Без лишних слов, эти две вещи сделают вас другом для каждого. Даже если вы не пьете, берите с собой и получайте уйму комплиментов в свою сторону.

3. Вешалки

Обязательно возьмите с собой вешалки, чтобы не закидывать стул килограммами мятой одежды. Вам будет проще найти свою одежду, она будет не такой мятой и вам будет легче комбинировать.

4. Постельное белье

Уж поверьте, увидев университетское постельное белье, вам скорее захочется спать на полу, чем лежать на такой постели. Лучше будьте предусмотрительны и возьмите постельное белье из дома, либо купите новое.

5. Органайзер для вещей

Комнаты в общежитиях маленькие, расчитанные на несколько человек, поэтому уместно будет купить органайзер для вещей, который поможет вам удобно уместить свои вещи.

6. Беруши

То, что сейчас кажется ненужным, может стать спасением на весь учебный год. Беруши уж точно понадобятся, особенно в тот момент, когда у вас шумные соседи и сессия на носу.

7. Дополнительные USB-кабели

Когда ваш USB-кабель бесследно исчезнет, вы будете благодарны судьбе, за то, что взяли запасной.

8. Тапочки

Возьмите с собой тапочки, чтобы не требовалось в спешке надевать кроссовки каждый раз, когда вы выходите из комнаты.

общежитие Студвей-возможности

9. Стиральный порошок

Можете купить на месте или взять из дома, но очевидно, что он обязательно вам понадобится

10. Грелка

Грелка вам нужна обязательно, так как за время проживания в общежитии вы забудете, что значит полноценное отопление.

11. Аптечка

Соберите аптечку скорой помощи (или попросите маму). Она поможет сохранять спокойствие при непредвиденных обстоятельствах.

12. Ножницы

Вы удивитесь, но вам действительно будет сложно найти нормальные ножницы, когда они понадобятся. Возьмите их заранее.

13. Фотографии и постеры

Разные фотографии, постеры или вырезки из журналов помогут вам украсить свою комнату и сделают ее более уютной.

14. Мягкие кнопки

Мягкие кнопки помогут вам наклеить картинки на ваши стены, приклеить обои и починить половину вашей комнаты.

15. Док-станция для iPod или колонки

Эта вещь сделает вас самым популярным человеком на планете.

16. Удобная одежда и пижама

Здесь все понятно. Практично, удобно, а сейчас даже модно.

17. Что-то, что поможет развлечься компанией

Это может быть настольная игра, карты или музыкальный инструмент, если конечно умеешь играть. Это может сделать тебя очень востребованным человеком в общежитии.

18. Зеркало

Чтобы не стоять в туалете и краситься, лучше запастись своим зеркалом.

19. Удлинители

Удлинители вам точно понадобятся, так как розеток вам будет вечно не хватать, а провод не будет доставать до вашей кровати.

20. Судочки

Судочки нужны, чтобы хранить еду в холодильнике или брать ее с собой на учебу. Короче говоря, нужная вещь!

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Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы фото забавных ситуаций из жизни студентов.

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