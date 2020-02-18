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"Некоторые дурочки не поняли": директор колледжа устроил скандал студентке из-за юбки

8.4т
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В Челябинске (Россия) директор колледжа Сергей Смородин пригрозил студентке второго курса железнодорожного отделения №2 отчислением, потому что она отказалась носить юбку зимой.

Такие требования выдвинул руководитель образовательного учреждения, однако ни в каком документе правила не зафиксированы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание "74.ru".

"Сначала нам говорили, что девочки должны ходить в юбочках, но ближе к зиме мы подняли этот вопрос – на улице холодина, какие юбки? В колледже переодеваться нигде. В итоге разрешили ходить в брюках. Но потом Смородину это не понравилось, и он начал девушек "прижимать", – рассказала мама пострадавшей девушки.

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Мама студентки прислала аудиозапись разговора девочки с руководителем. Мужчина пояснил, что "ребята падают с лестницы, когда видят женские ноги, обтянутые брюками, а это грозит ростом травматизма".

Директор колледжа устроил скандал студентке из юбку

Директор колледжа устроил скандал студентке из юбку

74.ru

"Договорились – юбки так юбки. Единственное, что прошу, – темного цвета. Какая длина – смотрите сами. Хочется вам идти над краем по лестнице. Ты же видишь, как роты поразевают? Я сказал, чтобы они шли по правой стороне. Некоторые дурочки не поняли, то я им популярно объяснил", – добавил Смородин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России учительницу обвинили в сексе с 15-летним учеником.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Учеба за границей
Место
Россия Челябинск
Тег
Новости России
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Мало того, что они рабы, они ещё и дремучие дикари!
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Аудиторе Ецио
Аудиторе Ецио
Под юбками понимать трусы
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