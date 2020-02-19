Неизвестный устроил ЧП в школе на Киевщине: много пострадавших

В академическом лицее города Сквира Киевской области неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже заведения, вследствие чего госпитализировали 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, всех учеников эвакуировали с места происшествия, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики. На сегодня (19 февраля. – Ред.) учебный процесс приостановлен", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что школа не будет работать и 20 февраля. В лицее объявлен санитарный день. Полиция начала поиски виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности

Неизвестный устроил ЧП в школе в Киевской области: есть пострадавшие kv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе Киева распылили газ, в результате чего пострадали 10 детей.

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