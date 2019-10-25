Недостаток сна влияет на успеваемость школьников и студентов – исследование

Ученые доказали, чем дольше и крепче ученик спит в течение учебного года, тем лучше это сказывается на его успеваемости.

Такой эксперимент провели ученые среди учеников Массачусетского технологического института (США). Им выдали фитнес-браслеты, чтобы отследить, как активность студентов связана с их успеваемостью. К удивлению исследователей, эксперимент не показал никакой зависимости между занятиями спортом и успехами детей в учебе, пишет Ukrhealth со ссылкой на журнал Science of Learning.

Чтобы успеваемость у школьников и студентов была лучше, важно было не просто хорошо выспаться перед экзаменом, чтобы получить положительную отметку, а именно иметь полноценный сон в течении года.

Также ученые обнаружили, что на хорошие оценки влияет и то время, когда ученик отходит ко сну. Если молодые люди регулярно отправлялись спать после двух часов ночи, то вскоре их успешность начинала падать.

сон Центр семейной медицины

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, как успех родителей влияет на настойчивость детей в школьные годы.

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