Неадекватный школьник устроил на камеру драку с учительницей. Видео

В одной из школ Псковской области (Россия) ученик ударил учительницу математики после того, как та выдернула из-под него стул.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "360tv.ru". На кадрах видно, как от удара по лицу учительница падает на пол, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подросток на уроке вел себя неадекватно: раскачивался на стуле, зажигал огонь и направлял зажигалку в сторону учительницы. Женщина не выдержала и резко выдернула стул из-под ребенка. Парень упал, однако быстро встал и нанес несколько ударов учительнице по лицу.

Школьник устроил на камеру драку с учительницей. видео

По информации канала, школьника отправили в местную психиатрическую клинику. В школе рассказали, что он сейчас "на больничном", а учительница к нему претензий не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Херсонщине отец школьника избил невиновного учителя.

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