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Неадекватный школьник устроил на камеру драку с учительницей. Видео

2.4т
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В одной из школ Псковской области (Россия) ученик ударил учительницу математики после того, как та выдернула из-под него стул.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "360tv.ru". На кадрах видно, как от удара по лицу учительница падает на пол, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Завис" в телефоне: в России учитель на камеру устроил драку с учеником

Подросток на уроке вел себя неадекватно: раскачивался на стуле, зажигал огонь и направлял зажигалку в сторону учительницы. Женщина не выдержала и резко выдернула стул из-под ребенка. Парень упал, однако быстро встал и нанес несколько ударов учительнице по лицу.

Школьник устроил на камеру драку с учительницей. видео

Школьник устроил на камеру драку с учительницей. видео

По информации канала, школьника отправили в местную психиатрическую клинику. В школе рассказали, что он сейчас "на больничном", а учительница к нему претензий не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Херсонщине отец школьника избил невиновного учителя.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Псков
Теги
преподаватель Новости России конфликт в школе скандал в школе
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