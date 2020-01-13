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"Не учить математику – преступление!" Украинская учительница обратилась к родителям

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Украинская учительница математики Татьяна Сердечная подчеркнула, что предпочтения ребенка меняются в зависимости от возраста, поэтому отказываться учить некоторые предметы – это преступление.

Как рассказала педагог на Facebook-странице, знания, которые приобретает ребенок в школе влияют на его дальнейшую работу и круг общения. Поэтому не нужно "забивать" на обучение, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Если позволить ребенку в 5 классе не учить математику, поскольку он – кандидат в мастера спорта, а математика – ну никак не дается, то взрослые делают преступление перед будущим ребенка. Он в свои 13-14 года бросит спорт и не будет знать школьную программу", – отметила учительница.

По ее словам, подобный подход разрешения выбирать до окончания основной школы (9 классов) направления детям – преступление перед их будущим. Также теряется возможность получить навык упорного труда, работы над собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учитель жестко выступил за отмену ВНО по математике.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Обучение Школа
Место
Украина
Теги
преподаватель математика школа
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