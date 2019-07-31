"Не у всех мам есть силы такое выдержать": украинцев тронула история девочки с ДЦП

Украинская журналистка Кристина Бондаренко поделилась историей о том, как иногда люди могут быть не толерантными с детьми с ДЦП.

Как рассказала женщина на Facebook-странице, она со своим ребенком Квиткой сидели в коридорах медицинской клиники. Рядом играла маленькая девочка Алёнка, которая имеет ДЦП.

"Малышка искренне радовалась обществу и время от времени пыталась сама встать на ножки. Мама ей помогала, каждый раз давая возможность на сантиметр подняться без помощи. Эта женщина так искренне и любяще смотрела на свою дочь. И в этих глазах не было скорби и малейшего намека на оскорбление или злость", – рассказала Бондаренко.

По словам женщины, Квитка с Алёнкой играли, а потом к ним подошла еще одна девочка, лет шести. Она вернулась к маме Алёны и спросила "А почему у нее слюна и руки с ногами такие? Так некрасиво, фу. Она болеет?"

"Эта шестилетняя девочка вырастет. Может, перерастет, изменится, а может, и нет. И таких как она, носителей стереотипов, отдельных понятий о красоте и правильности – много. Они считают, что имеют право осуждать, критиковать, замечать все недостатки, делая их публичными", – добавила Бондаренко.

Мама Алёны с улыбкой, без обиды, ответила девочке: "Да. Болеет. А еще у нее нет папы".

Журналистка отмечает, что у этой женщины много сил выдержать такие косые взгляды, неприятные вопросы. Но никто не знает, каждая ли мать сможет такое выдержать.

Пользователи соцсети были тронуты до слез такой историей, а некоторые защищали девочку, которая вела себя, по мнению автора поста, нетолерантно.

"Девочка сказала, что подумала – искренне и непосредственно, может сразу и пожалела. Мы все носители стереотипов в той или иной степени.

Вопрос исключительно к родителям этой девочки... потом она будет унижать в школе "не таких".

Спасибо за пост, просто до слез. Всегда тоже тяжело переживаю такие истории", – делились своими эмоциями в комментариях под постом пользователи.

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Комментарии под сообщением Скриншот

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