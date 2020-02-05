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Не только Киану Ривз: в украинском учебнике нашли новую фотожабу

11.9т
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В украинском учебнике по географии для учащихся 6-го класса нашли карту драконов с известной компьютерной игры Skyrim.

Недавно произошел похожий курьез, где в учебнике по всемирной истории за 10 класс заметили мем Грустного Киану Ривза на фото за 1932 год, где актер обедает со строителями. Автор учебника заявил, что фотожабу в книге разместили намеренно, а в МОН пообещали разобраться с ситуацией, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Авторами учебника по географии является Валерий Пестушко и Анна Уварова. Карту в книге заметила журналистка Анна Чабарай и рассказала об этом в Facebook.Фотожаба находится на 36 странице в разделе "Земля на плане и карте".

География (Пестушко, Уварова) 6 класс 2014

География (Пестушко, Уварова) 6 класс 2014

Скриншот obozrevatel.com/ukr/moyashkola/gdz

В общем карта с популярной игры используется, чтобы охотиться на драконов. Например, на ней могут быть изображены Слова силы, которые нужно найти, чтобы изучить драконьи крики и остановить их возвращения.

Следует отметить, что учебник рекомендован Министерством образования и издан за деньги государства в 2014 году.

Не только Киану Ривз: в украинском учебнике нашли новую фотожабу

Не только Киану Ривз: в украинском учебнике нашли новую фотожабу

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев возмутили ошибки в учебнике по английскому языку для школьников.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Теги
курьез школа
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Комментарии
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Для свинопасов это норма.
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Белый Человек
Белый Человек
Новая украинская школа дает свои плоды! Качество и внимательность превыше всего! Слава гриневич и новосад! Эта фотожаба тоже какой-то шуткой окажется, да?
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Livesey David
Livesey David
Воображаемой стране воображаемую карту, всё верно. ))
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