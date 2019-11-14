Не те города, не те страны: украинцев возмутил школьный учебник по географии

В новом школьном учебнике по географии для 11 классов, который рекомендован Министерством образования, обнаружили немало ошибок.

Как сообщили в Telegram-канале "AllГолобуцький", сфотографировал и заметил ошибки Артем Просянюк, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авторами учебника являются Валерий Пестушко, Анна Уварова и Андрей Довгань. Выдан он за государственные средства в издательстве "Генеза".

"Эффективные менеджеры", говорили они, "молодые специалисты", "зато не коррумпированные"... Теоретически, весь тираж должен быть изъят и переработан за счет издателя (что там уже издатель снимет с "аффтарав" – их внутреннее дело)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственные лица из Минобразования также должны заплатить штраф, ведь они подписали утвержденный макет учебника. Однако, по мнению пользователей Telegram-канала, их даже премий за такую выходку не лишат.

На фотографиях можно увидеть, что в учебнике на карте Украины временно оккупированные территории заштрихованы, неправильно написанные украинские города и некоторые страны.

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс Telegram канал AllГолобуцький

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