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Не те города, не те страны: украинцев возмутил школьный учебник по географии

2.3т
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В новом школьном учебнике по географии для 11 классов, который рекомендован Министерством образования, обнаружили немало ошибок.

Как сообщили в Telegram-канале "AllГолобуцький", сфотографировал и заметил ошибки Артем Просянюк, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авторами учебника являются Валерий Пестушко, Анна Уварова и Андрей Довгань. Выдан он за государственные средства в издательстве "Генеза".

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"Эффективные менеджеры", говорили они, "молодые специалисты", "зато не коррумпированные"... Теоретически, весь тираж должен быть изъят и переработан за счет издателя (что там уже издатель снимет с "аффтарав" – их внутреннее дело)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственные лица из Минобразования также должны заплатить штраф, ведь они подписали утвержденный макет учебника. Однако, по мнению пользователей Telegram-канала, их даже премий за такую выходку не лишат.

На фотографиях можно увидеть, что в учебнике на карте Украины временно оккупированные территории заштрихованы, неправильно написанные украинские города и некоторые страны.

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

Учебник по географии за 11 класс

Учебник по географии за 11 класс

Telegram канал AllГолобуцький

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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Комментарии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Так у вас рагули история и география вообще альтернативные мировой,че вы хотели от неучей воспитанных на ""альтернативной истории""от Бебика?Это еще не дно,но оно близко, вонючее илистое днище.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Неграмотные тупые х о х л ы в очередной раз пробили дно!)))
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Хо Хол
Хо Хол
Свыньи сами свой "язык" не знают. Исковеркали русский, а теперь плоды пожинают.
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