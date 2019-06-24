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"На Донбассе не война, а конфликт": в Украине потребовали изменить учебник по истории

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От автора учебника по истории Украины потребовали переименовать российско-украинскую войну на "гражданский конфликт".

О фактах пророссийского давления в интервью телеканалу "Эспресо" рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич. По ее словам, ситуация является тревожной, ведь подобных случаев возможного реванша с каждым днем становится больше (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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"Вчера одному из моих коллег, автору "Новой истории Украины" – учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства – позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "российско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования", ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" – рассказала министр.

Как отмечается, пропагандисты реваншистских идей пытаются влиять на украинское образование, медиа и политику. Впрочем, Гриневич не уточнила, от кого поступил звонок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским, тоже назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Тег
Минобразования
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Питон Каа
Питон Каа
Странная такая война. Украина воюет с Россией, а Россия не воюет с Украиной. Так с кем же воюет Украина на Донбассе. Да со своими же согражданами. Это внутренний гражданский конфликт.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
13 000 погибших граждан Украины - это что? Это и есть гpaжданский конфликт
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Крым Андрей
Крым Андрей
Владимирович Владимир, и сколько?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Mihailova Kristina, ты русликов посчитай сколько их ликвидировали на домбасе.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Наверняка из Кремля звонили. Путен, астанавись!
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