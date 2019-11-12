"Не пустила в туалет, поставила в угол!" В школе Николаева разгорелся скандал из-за учительницы

В школе Центрального района города Николаева учительница не пустила ученика в туалет, которому во время урока стало плохо. Вместо этого педагог поставила его в угол.

Об инциденте в Facebook-группе "Николаев – лучший город" рассказал местный житель Александр Васильев. По его словам, директор такие вопросы не решает и не обращает на них внимания, пишет OBOZREVATEL.

"Куда жаловаться на учителя? Дети не роботы, у них могут болеть животы, их может тошнить! Учить не хотят, перекладывают все на родителей. Кричат, бросаются стульями, бросают тетради. Что будет дальше?", – заявил Васильев.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент и отметили, что за такое поведение учителю грозит увольнение.

"Все родители должны принимать меры вместе, один в поле не воин", "Рекомендую перейти в другой класс", "Вы должны были сразу отвести ребенка к врачу, взять справку о состоянии здоровья, а потом этой справкой надавать учителю по ее педагогическому носу!", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

В школе Николаева ученика не пустили в туалет Скриншот

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