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"Не нравится дочери": мать школьницы подала в суд из-за нового украинского правописания

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Мать 12-летней херсонской школьницы подала в суд на Кабинет министров через новое украинское правописание, потому что языковые изменения не нравятся ее дочери.

Как говорится в сюжете 5 канала, истец просит признать Киевский окружной административный суд противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 "Вопросы украинского правописания" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ученица 7-го класса Юлия Пиргас не желает учить новые филологические нормы или пользоваться ими в повседневной речи.

Елена и Юлия Пиргас

Елена и Юлия Пиргас

5 канал

Новости
Нові правила правопису: українська все далі йде від російської мови

"Правописание, который сейчас ввели, "смешное" и не современное", – добавила школьница.

По словам матери Елены Пиргас, правительство не имело полномочий принимать новые языковые нормы. Поэтому они просят вернуть предыдущую редакцию 1992 года.

Женщина также рассказала, что за свой счет они приезжают в Киев из Херсона и оплачивают услуги адвоката Дмитрия Ильченко. Отмечается, что юрист является также защитником интересов председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера – вероятного заказчика убийства Екатерины Гандзюк

Суд отложил рассмотрение дела до 15 августа 2019 года, чтобы предоставить ответчику время для подготовки отзыва на иск.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 3 июня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которым утверждены правила нового правописания в украинском языке.

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Тема
Школа
Место
УкраинаКиев
Теги
школаКабинет министров Украины
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