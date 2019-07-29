"Не кормят, новогодние утренники не проводят": украинка рассказала о детских садах в Иране

Харьковчанка Татьяна Кипан Пур рассказала, что в Иране не встретишь детский сад с огромными площадками на 12 групп. Но самое главное – в учреждениях нет кухни, поэтому детей там не кормят.

Как рассказала женщина Gazeta.ua, трудно найти детсад, в котором дети учатся весь день как в Украине. В городе Ахваз, где она с семьей проживает, дошкольное учебное заведение работает в две смены. Дочь Татьяны ходит в детсад во второй половине дня (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Передаю в руки воспитателям в 12 часов дня, забираю в 16. Первая смена с 8 до 12 часов дня. Все группы заняты. Помощники воспитателей не вкладывают детей спать. Даже не кормят. Поэтому кладу дочери в рюкзак собственноручно приготовленную пищу в термоланчбоксе. Это может быть бургер или даже суп, каша", – рассказывает харьковчанка Татьяна, которая выехала в Иран 9 лет назад.

За 4 часа обучения в день они рисуют, решают задачи на логику, учат стихи, лепят.

Ежемесячно за посещение детсада украинка платит 20 долларов в месяц. Есть и более дорогие, но они больше напоминают частные. Ребенка можно оставить на две смены при условии двойной платы.

"Бывает такое, что нанимаю таксиста, чтобы он отвез ребенка в детсад. Он тоже берет за свои услуги по курсу доллара. Сам детсад советует таксиста. У них есть база проверенных водителей, которым можно доверить ребенка. По документам он считается как уполномоченное лицо. Родители могут привести его в детсад, чтобы воспитатель наглядно увидел его лицо, как он выглядит", – добавила женщина.

Новогодние утренники и другие праздники не проводят, только иногда за счет родителей. Девочки и мальчики учатся вместе в одной группе, однако в школах Ирана это уже запрещено.

Детские сады в Иране Татьяна Кипан Пур

Детские сады в Иране Татьяна Кипан Пур

Детские сады в Иране Татьяна Кипан Пур

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