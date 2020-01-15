Названы топ-3 идеи полезного обеда для ребенка в школу

Чтобы сохранить здоровье ребенка, лучше дать на обед ученику в школу бутерброд, снеки, фрукты или овощи.

Эксперты отметили, что "основным блюдом" должно быть что-то сытное, например, хлеб, рис, макароны или картофель. Поэтому, когда вы делаете ребенку бутерброд – добавьте в него салат, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на BBC News Украина.

Самой популярной начинкой бутербродов является ветчина, сыр, курица, тунец, шоколадная паста или джем. Чтобы было здоровее, можно добавить овощи (кукуруза, морковь) вместе с хумусом или салатом из капусты. Следует избегать чрезмерного употребления майонеза и сливочного масла.

Также для здорового обеда подойдут такие варианты снеков:

солодовый хлеб, фруктовые кексы, фруктовый хлеб или фрукты вместо тортов, шоколада, зерновых батончиков и печенья;

рисовые хлебцы или попкорн вместо чипсов

йогурт с низким содержанием жира и сахара, мягкий сыр с низкой жирностью или желе без сахара;

Здоровым обедом для школьников будут служить овощи и фрукты. Нарежьте детям яблоки или дыни и почистите мандарины, чтобы им было проще их есть. Если побрызгать нарезанные фрукты лимонным соком, они не будут коричневеть. Также можно дать ребенку в школу помидоры черри, перец и сельдерей.

Относительно напитков – лучше пить воду, но можно давать детям молоко или фруктовый сок без добавления сахара.

Названы топ-3 варианты полезного обеда для ребенка в школу Depositphotos

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