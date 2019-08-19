Названы школы-лидеры Киева по результатам ВНО-2019

ВНО-2019 по украинскому языку и литературе лучше сдали выпускники гимназии №178 Соломенского района Киева, по истории Украины – выпускники лицея "Интеллект", а по математике – технического лицея Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт".

Как пишет Информатор Деньги, за основу рейтинга взяты результаты тестов, которые украинские школьники больше всего сдают: украинский язык и литература, математика, история, английский язык, биология и география (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

"При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, получивших от 160 до 180 и от 180 до 200 баллов, но и количество школьников, которые сдавали тесты в каждой школе. Так, в некоторых школах, например тест по биологии могли сдавать всего 9 человек и соответственно процент успешно сдали мог быть выше. А где аналогичный тест сдавали 45-70 человек и в процентах показатель может быть немного ниже", – говорится в сообщении.

Так, лучше сдали ВНО по биологии выпускники Киево-Печерского лицея №171 "Лидер". Гимназия биотехнологий №177 Соломенского района стала лидером по результатам тестирования по географии. Английский язык лучше написали выпускники лицея "Интеллект".

Английский язык

Рейтинг школ Киева информатор Деньги

Биология

Рейтинг школ Киева информатор Деньги

География

Рейтинг школ Киева информатор Деньги

История Украины

Рейтинг школ Киева информатор Деньги

Математика

Рейтинг школ Киева информатор Деньги

Украинский язык и литература

Рейтинг школ Киева информатор Деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, назван предметы ВНО, которые чаще всего выбирают украинцы.

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