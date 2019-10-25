Названы признаки конфликта ребенка с учителем

Чтобы понять есть ли у ребенка в школе проблемы с учителями, стоит внимательно слушать его. Он должен почувствовать, что родители всегда на его стороне и не используют полученную информацию против него.

Родителей может насторожить отказ малыша рассказывать о дне, который он провел в школе, пишет Наша мама.

"Узнай причины, если малыш отказывается идти в школу. Стоит обратить внимание на резкие изменения в настроении и поведении. Всегда жизнерадостный и общительный малыш не может внезапно начать хмуриться и молчать", – говорится в сообщении.

Также стоит внимательно читать записи, которые были сделаны в дневнике. Это отличный материал для размышлений. Так, если большинство замечаний написаны одним и тем же педагогом – это повод непременно посетить школу. Но встречаться с учителем стоит только после обсуждения ситуации с ребенком.

Если же встреча состоялась, то родителям нужно дать понять педагогу, что они пришли, чтобы уладить конфликт. Можно выслушать претензии, никого не обвинять или оправдывать.

"Постарайся получить конструктивные замечания учителя и спокойно рассказывай о переживаниях малыша. Неравнодушный педагог всегда пойдет навстречу, предложит лучший выход из ситуации. Если же ты так и не нашла понимания с преподавателем, а конфликт снова и снова разгорается, не медли – переведи ребенка в другой класс или школу", – говорится в сообщении.

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