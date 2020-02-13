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"Нас боятся": студенты с Азии заявили о панике украинцев из-за коронавируса

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Студенты из Азии пожаловались на предвзятое отношение в Украине из-за коронавируса, хоть они уже и не были несколько месяцев дома.

Девушка из Китая Шао Инь Жу рассказала, что к ним часто относятся так, как они – вирус, говорится в материале BBC News Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Сейчас украинцы боятся не только китайцев, но и японцев, корейцев. Я кореец, но чувствую, что многие люди меня избегают из-за того, что я кажусь китайцем. Когда я что-то спрашивал в украинцев, то чувствовал, что они немного меня боятся", – рассказал студент Якуб из Южной Кореи.

Однако иностранцы отметили, что не нужно бояться по крайней мере тех китайцев, которые уже находятся в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, за минувшие сутки, 12 февраля, количество зараженных резко увеличилась на 15 тысяч. Таким образом, на данный момент зафиксировано 60 333 случая.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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