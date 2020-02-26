Депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин потребовали вернуть русский язык в школы Украины.

Нардепы подали в Раду законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании", говорится на сайте ВРУ.

Так, они предложили, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, в частности, английского и русского языков, и чтобы частные образовательные учреждения могли сами выбирать язык обучения.

"Лицам, относящимся к коренным народам или национальным меньшинствам Украины гарантируется право на обучение наряду с государственным языком, языком соответствующего коренного народа или национального меньшинства", – говорится в сообщении нардепов.

Проект 24 февраля предоставили для ознакомления комитету по вопросам образования, науки и инноваций. Напомним, Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

Нардепы снова потребовали вернуть русский язык в школы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инициатором возвращения русского языка в школы были депутаты от фракции "ОПЗЖ" Наталья Королевская и Михаил Папиев. Однако Верховная Рада не поддержала отмену нового закона о среднем образовании, который не предусматривает существования русскоязычных школ. Также OBOZREVATEL обнародовал список "Слуг народа", которые поддержали отмену нового закона о среднем образовании, который предусматривает только украиноязычные учебные заведения.

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