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Нардепы снова потребовали вернуть русский язык в школы Украины

2.8т
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Депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин потребовали вернуть русский язык в школы Украины.

Нардепы подали в Раду законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании", говорится на сайте ВРУ.

Так, они предложили, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, в частности, английского и русского языков, и чтобы частные образовательные учреждения могли сами выбирать язык обучения.

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"Лицам, относящимся к коренным народам или национальным меньшинствам Украины гарантируется право на обучение наряду с государственным языком, языком соответствующего коренного народа или национального меньшинства", – говорится в сообщении нардепов.

Проект 24 февраля предоставили для ознакомления комитету по вопросам образования, науки и инноваций. Напомним, Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

Нардепы снова потребовали вернуть русский язык в школы Украины

Нардепы снова потребовали вернуть русский язык в школы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инициатором возвращения русского языка в школы были депутаты от фракции "ОПЗЖ" Наталья Королевская и Михаил Папиев. Однако Верховная Рада не поддержала отмену нового закона о среднем образовании, который не предусматривает существования русскоязычных школ. Также OBOZREVATEL обнародовал список "Слуг народа", которые поддержали отмену нового закона о среднем образовании, который предусматривает только украиноязычные учебные заведения.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персоны
Олег Волошин Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
депутат Верховная Рада Украины школа "Оппозиционная платформа - За жизнь" русский язык Партия Слуга народа
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Все правильно. Полностъю поддерживаю.
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De Paco Viro
De Paco Viro
Ни в коем случае не возвращать. Чтобы вырастить свидомого опарыша, достаточно чтобы он знал таблицу умножения до 3-х и понимал два десятка команд, типа "фас", "фу", "принеси", "пошел вон".
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филя филя
филя филя
даже если допустить сознательную украинизацию то почему руссшколы с 20 года а венгры и болгары с 23 года? даже упорыши понимают что русскоязычных больше чем венгров и болгар вместе взятых. так почему?
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