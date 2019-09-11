"Нам нужна школа, а не обещания!" Под Офисом президента волыняне собрались на митинг

Жители села Стобыховка (Волынская область), которые не пустили своих детей 1-го сентября в аварийную школу, пикетируют под Офисом президента и требуют построить новое учебное заведение.

Как сообщил на Facebook-странице общественный активист Владимир Бут-Гусаим, уже второй день волыняне находятся в Киеве и требуют разблокировать строительство школы в селе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Президент Владимир Зеленский, на сегодняшний день, вашим Офисом было приостановлено строительства школ на Волыни! Социально-стратегические объекты строятся за счет ДФРР", – написал Бут-Гусаим.

Также отмечается, что на сегодня, 11 сентября, запланирована в митингующих встреча с министром образования Анной Новосад.

Напомним, в Стобыховке старое здание школы I-II ступеней построено еще в 1974 году и рассчитано только на 70 учеников. Оно находится в аварийном состоянии. А сегодня здесь обучается более 260 детей.

Митинг под Офисом президента Facebook Владимир Бут-Гуса

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине родители школьников угрожают устроить "бойкот".

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