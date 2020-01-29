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Наложили швы: "учитель года" жестоко избила третьеклассника

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В гимназии №71 города Гомеля (Беларусь) педагог, которая получила звание "Учительница года", побила третьеклассника так, что ему накладывали швы.

Родители рассказали, что женщина неоднократно била детей. Однако руководство школы будто пытается все замолчать, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание "Сильные новости".

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Директор отметила, что учительница с большим педагогическим стажем, ранее жалоб от родителей на нее не поступало. На данный момент "учительница года" находится на больничном.

Родители с журналистами общаться боятся, потому что не хотят, чтобы их дети становились жертвами травли. Они написали заявление, в гимназии был Следственный комитет, однако теперь ведомство делом уже не занимается. Никакую информацию они не захотели сообщать.

Наложили швы: "учительница года" жестоко избила третьеклассника

Наложили швы: "учительница года" жестоко избила третьеклассника

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Беларусь Гомель
Теги
скандал в школе конфликт в школе
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