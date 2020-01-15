Началась регистрация на сертификацию учителей-2020: что нужно знать

Сегодня, 15 января, началась регистрация для прохождения сертификации учителей начальных классов, которая продлится до 30 января.

Сертификация будет состоять из трех этапов, а именно с независимого тестирования участников сертификации; самооценивания участниками сертификации собственного педагогического мастерства; изучение практического опыта работы участников сертификации, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Также Министерством образования определено предельное количество учителей, которые смогут принять участие в сертификации в каждом регионе страны.

Скриншот сайта УЦОКО

Скриншот сайта УЦОКО

Чтобы зарегистрироваться, нужно создать и заполнить регистрационную карточку-заявление, бланк которой формируется с использованием специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО в рубрике "Сертификация педагогических работников". После – подготовить комплект регистрационных документов и направить его в соответствующий региональный центр.

Началась регистрация на сертификацию учителей 2020 Вчасно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, из каких регионов Украины было больше всего участников сертификации в 2019 году.

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