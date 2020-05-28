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На Житомирщине учительница отправила обнаженное фото в Viber-группу: суд наказал "хулиганку"

2.5т
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В Попельнянском районе Житомирской области суд оштрафовал учительницу одной из сельских школ за публикацию в Viber-группе своего снимка в обнаженном виде.

Постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, дело квалифицировали как мелкое хулиганство и оштрафовали женщину на 51 гривну.

Учительница признала свою вину и пояснила, что случайно отправила фото в группу и хотела отправить ее дочери "с целью получения консультации у врача о проведении медицинского вмешательства".

Иллюстрация

Иллюстрация

gurugadgets.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее на уроке истории для украинских пятиклассников учительница проекта "Всеукраинская школа онлайн" надела на голову кастрюлю, рассказывая о событиях Революции Достоинства.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Житомир
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