На Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета

В селе Забродь (Закарпатская область) первоклассник упал в выгребную яму школьного уличного туалета. Мальчик едва не покалечился и получил психологическую травму.

Как говорится в сюжете Факты ICTV, из фекалий первоклассника вытащили учителя. Школьники рассказывают, что мальчик был практически весь грязный и очень плакал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мать ученика, который пострадал, работает учителем в этой школе. Она рассказала, что ребенок не упал в яму, только испачкал обувь в нечистотах. Так считают другие учителя и директор школы.

"В школе даже нет помещения, которое можно переработать на внутренний туалет. У нас нет такой возможности", – отметила директор Забродской ООШ Галина Федина.

Отмечается, что в уборной мальчиков четыре кабинки, одна из них – без дверей, а на других они не закрываются. Родители учеников возмущены и боятся, что их дети также могут оказаться в такой ситуации.

Туалет в Забридський школе Скриншот

Туалет в Забридський школе Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине дети боятся ходить к школьному туалета.

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