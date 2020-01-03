"На вас зарабатывают деньги!" В Украине указали на проблемы пробного ВНО

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук предложил отменить пробное ВНО, так как оно не несет никакой пользы для его участников.

Как написал педагог на Facebook-странице, пробное ВНО придумали для абитуриентов, которым эта процедура тогда была новой и незнакомой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"За прошедшие годы с процедурой проведения ВНО не знакомы только младенцы. Возникает вопрос: "Так какой смысл в проведении пробного?" Отвечаю, что смысл один – дать возможность региональным центрам оценивания качества образования заработать деньги", – объяснил Ликарчук.

По его словам, задания для пробного ВНО преимущественно добираются из тестов прошлых лет. Кроме того, во время пробного тестирования не придерживаются некоторых технологических моментов, включая методику определения результатов, которые являются важными для обеспечения объективности оценки.

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Поэтому Ликарчук предложил отменить пробное ВНО, а вместо этого ввести практику внешнего независимого оценивания по каждому предмету в течение года несколько раз. Один раз – за счет бюджета, а потом – за счет абитуриентов.

"Результаты всех нескольких ВНО должны быть равноценными. Абитуриент должен получить право подавать в приемную комиссию результат того ВНО, который он считает лучшим из нескольких. Такая система будет гораздо справедливее и психологически комфортной для абитуриентов. Правда, она будет гораздо сложнее для организаторов внешнего оценивания. но кто об абитуриентов думает? Важнее – не напрягать организаторов", – добавил Ликарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ликарчук подвел итоги 2019 года в образовании.

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