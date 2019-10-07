На Тернопольщине пытаются незаконно закрыть школу: разгорелся скандал

В селе Подлесное Тернопольской области районное руководство образования за полторы недели до начала учебного года 2019-2020 решило закрыть школу с нарушением закона.

Согласно приказу районных чиновников около 50 школьников девятилетки ежедневно должны путешествовать за знаниями в соседнее село за 10 километров. Поэтому родители выступили против закрытия учебного заведения, говорится в сюжете Т1 Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В неопределенном состоянии и учителя, и школьники уже почти месяц. Педагоги на уроки не ходят, ждут, пока их оформят на новую работу, а дети бродят по улицам.

Олег Джуман, директор школы в селе Городенка, куда хотели отправить детей на учебу с Подлесного, рассказал, что для подвоза детей чиновники даже транспорт предоставили – старую "Газель".

Руководитель департамента образования Тернопольской облгосадминистрации сообщил, что девятилетку пытаются закрыть с нарушением закона. По его словам, районные чиновники не имели права за две недели до начала обучения издавать распоряжение о прекращении обучения в школе.

"Педагогические работники не были предупреждены о возможном увольнении или изменении существенных условий труда, поэтому они спокойно могут подавать в суд. Следующий вопрос довоза. Это должны проводиться совещания, беседы, где родители видят обучение своих детей", – рассказала начальник управления образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования рассказала, сколько школ в Украине не имеют интернета.

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