В городе Путивль Сумской области в школе-интернате один ученик жестоко избил своего ровесника, а другой снимал все на видео.

Об инциденте, который произошел 26 февраля, рассказал пользователь Aleksandr Vint в Facebook-группе "Путивль". Как стало известно, участникам драки 11-12 лет, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сильные удары проводились ногами по голове, по ребрам, почках и других жизненно важных частях тела. А также, прыжки "с разгона", а затем удары по тем же частях тела. Снимал на камеру именно тот парень, который попросил товарища побить ученика", – рассказал мужчина.

Учителя не отреагировали: на Сумщине в интернате жестоко избили ребенка Скриншот видео

Драка школьников в Путивле Сумской области Скриншот видео

По его словам, воспитатели и учителя видели, что происходит, но никак не отреагировали. Когда пострадавший пришел к медсестре в медпункт, та ему сказала, что ничем не сможет помочь. Хотя и очевидцы рассказали, что у ребенка текла кровь из носа, болели ребра и почки. Видео драки можно посмотреть по ссылке.

"Директор, узнав о ситуации, сказала, можно ли как-то договориться и решить вопрос между собой. Родители ребенка, который попросил своего друга побить ученика, предложили финансовую помощь в размере 500 грн. Но дело то не в деньгах, а в моральном состоянии ребенка на сегодняшний день ", – добавил житель Путивля.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне дети зверски избили одноклассника на камеру.

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