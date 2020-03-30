В Министерстве образования заявили об атаке на систему внешнего независимого оценивания со стороны оппонентов.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор директората высшего образования МОН Олег Шаров. По его словам, ведомству предлагали провести екзамены в университетах вместо ВНО.

"Привет подзабытым коррупции на вступлении, "решалам", толпам и скоплению в приемных комиссиях, необходимости сдачи экзаменов в каждом заведении, к которому подаются документы и т.д.", – отметил Шаров.

На систему ВНО устроили атаку: в МОН забили тревогу

Также были предложения причислить абсолютно всех желающих в вузы, а затем отчислить лишних во время сессии. Шаров отметил, что в таком случае прогнозируется не только вспышка коррупции, но и ухудшение качества обучения благодаря неподготовленным к этому студентам, гибель почти всех заведений профессионально-технического образования.

"Давайте готовиться к проведению ВНО, тем более, что наши абитуриенты уже давно и старательно к нему готовятся. ВНО имеет высокий уровень общественного доверия. В то же время воспользуемся случаем для дальнейшей замены процедур личного участия поступающих на электронные", – добавил Шаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН назвали точные даты, когда проведут ВНО и вступительную кампанию 2020.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся