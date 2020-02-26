На Ривненщине отчаянные родители запретили сотням детей ходить в школу

В селе Виры Ровенской области родители не пустили 600 детей в школу и устроили митинг, потому что ученики занимаются в три смены, а новое здание чиновники обещают уже восемь лет.

Как говорится в сюжете ТСН, дети не будут посещать уроки, пока местная администрация не начнет строить новую школу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас школьники учатся в доме, предназначенном для 200 детей. Учителя также устали ждать новое здание. По их словам, место для занятий ищут по всему селу: в музее, доме культуры, сельском совете.

Директор школы Елена Вознюк рассказала, что в учебном заведении работает 50 учителей, которые проводят на работе по 12:00 в день. Последнее смена обучения заканчивается вечером. Однако тогда дети уже почти не воспринимают материал.

Заместитель председателя Ривненской обладминистрации Сергей Подолин заявил, что для строительства школы нужно 137 млн гривен. Надеются поддержки от государства.

На Ровенщине родители запретили сотням детей ходить в школу ТСН

"Мы планируем начать подготовительные работы в конце этого года, готов финансировать и местный бюджет, а основное строительство – с 2021 года, с весны", – заявил Подолин.

Жители села не поверили очередным обещаниям чиновников, поэтому пригрозили перекрыть трассу, если их не услышат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Стобыховке на Волыни родители устроили забастовку и не пустят детей учиться, пока в селе не начнут строить новую школу.

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